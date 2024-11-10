WP: Трамп созвонился с Путиным

Президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах главы государства в США Дональд Трамп 7 ноября провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.

«Избранный президент Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным в четверг, это был первый телефонный разговор между ними с тех пор, как Трамп победил на выборах», — отмечает издание.

По данным WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить «скорое разрешение войны на Украине». Как пишет газета, разговор Трамп провел со своего курорта во Флориде.

При этом ни в Москве, ни в Вашингтоне на данный момент о беседе политиков не сообщали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий. Он подчеркнул, что администрация будущего президента США сосредоточится на достижении мира, а не на обеспечении Украине возможности для контрнаступления.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее Трампу предрекли судьбу экс-президента США Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.