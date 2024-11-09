Штаб Трампа отстранился от заявления советника политика про Украину

Слова старшего советника Дональда Трампа Брайана Ланзы по украинской тематике не являются отражением позиции избранного президента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды Трампа.

По словам источника, Ланза был нанят для работы в предвыборной кампании, он не работает на политика и не может говорить за него.

9 ноября Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только, если Крым вернется Киеву, то он покажет, что не готов говорить серьезно.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в текущий момент идет предварительное планирование встречи Зеленского и Трампа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видел Зеленского на заседании глав стран ЕС в Будапеште 7 ноября и тот, по его словам, был шокирован победой Трампа.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.