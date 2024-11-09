Советник Трампа посоветовал Украине принять видение мира избранного президента США

Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий, заявил старший советник избранного президента США Брайан Ланза. Об этом сообщает Би-би-си.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только, если Крым вернется Киеву, то он покажет, что не готов говорить серьезно.

Ланза подчеркнул, что полуостров потерян для Украины.

Советник Трампа добавил, что администрация будущего президента США сосредоточится на достижении мира, а не на обеспечении Украине возможности для контрнаступления.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в текущий момент идет предварительное планирование встречи Зеленского и Трампа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видел Зеленского на заседании глав стран ЕС в Будапеште 7 ноября и тот, по его словам, был шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, потому что это может означать резкое снижение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.