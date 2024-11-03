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Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке решить конфликт на Украине

Зампред СБ Медведев: Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, его может ждать судьба Джона Кеннеди. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа «Я предложу сделку» и «У меня отличные отношения с…», также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (John Fitzgerald Kennedy. — «Газета.Ru»)», — написал Медведев.

Трамп неоднократно выражал готовность положить конец конфликту на Украине, если вновь займет пост президента США. 11 сентября республиканец в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства. Он подчеркнул, что сделает это «быстро». По словам политика, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию.

Ранее в Госдуме усомнились в способности Трампа остановить антироссийский маховик.

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