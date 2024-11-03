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Байден признался, что ему хочется наказать сторонников Трампа

Байден назвал Трампа и его сторонников парнями, которых хочется отшлепать

На предвыборном мероприятии в Пенсильвании президент США Джо Байден описал республиканцев и в частности экс-главу Штатов Дональда Трампа как группу, которую хочется отшлепать. Трансляцию с выступлением Байдена вел в YouTube канал PBS NewsHour.

По словам Байдена, республиканцы хотят ввести большие налоговые льготы для богатых... «Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице», — заявил Байден.

Ответ на высказывание Байдена пришел и от сторонников Трампа. Например, предприниматель Илон Маск прокомментировал слова действующего главы страны в соцсети X. «Он ... хочет потрогать меня за задницу», — пришел к выводу миллиардер.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.

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Выборы в США - 2024
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