Стало известно, кто будет руководить комитетом по инаугурации Трампа

Комитет по инаугурации избранного президента США Дональда Трампа возглавят его друзья — инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер. Об этом сообщается на сайте штаба Трампа.

«Президент Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов, сегодня (9 ноября. — «Газета.Ru») объявил о создании Trump Vance Inaugural Committee, Inc. — организации, которая будет планировать инаугурационные мероприятия. Сопредседателями работы этой официальной организации будут давние друзья и сторонники президента Трампа — Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер», — говорится в сообщении.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа в связи с предстоящей передачей власти пройдет в среду, 13 ноября. Она состоится в Овальном кабинете по инициативе действующего главы государства.

Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января 2025 года.

Ранее в Совфеде предупредили Трампа об опасности угодить в «вашингтонское болото».