Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Действующий президент США Джо Байден поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала Байден позвонил по телефону проигравшей выборы вице-президенту Камале Харрис, а затем связался с Трампом и поздравил его с победой.

Глава государства подчеркнул приверженность обеспечению гладкой передачи власти и пригласил Трампа на встречу в Белом доме. Ее дата будет определена позднее.

6 ноября сообщалось, что Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом после выборов.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее Трамп отказался снова назначать своих детей на должности в Белом доме.