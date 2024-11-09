Названа дата встречи Байдена и Трампа

Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа в связи с предстоящей передачей власти пройдет в среду, 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно заявлению, встреча пройдет в Овальном кабинете по инициативе действующего главы государства. Детали пресс-служба Белого дома опубликует позднее.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее СМИ узнали о планах Байдена до инаугурации Трампа.