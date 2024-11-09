Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катар не уведомлял участников переговоров по Газе о прекращении посредничества

Al Araby: Катар не уведомлял о прекращении посредничества в переговорах по Газе

close
Ramadan Abed/Reuters

Власти Катара не уведомляли о прекращении своего посредничества в переговорах по Газе. Об этом сообщает Al Araby со ссылкой на  источники.

В публикации отмечается, что Катар не уведомлял ни одну из сторон, участвующих в переговорном процессе, о завершении своего посредничества.

9 ноября сообщалось, что власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну.

В столице Катара не раз проходили переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Так, 28 октября в Дохе для обсуждения этих вопросов встречались представители США, Израиля и Катара. После этого египетские и катарские посредники предлагали Израилю и ХАМАС заключить соглашение о временном прекращении огня «на определенное количество дней», а также провести частичный обмен пленными и увеличить гуманитарную помощь. В Израиле ответили, что не получали предложения о прекращении огня, а ХАМАС отверг эту инициативу, так как она не отвечает потребностям его народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении.

Ранее посол РФ в Катаре рассказал о работе над освобождением россиян из Газы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами