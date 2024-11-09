Катар не уведомлял участников переговоров по Газе о прекращении посредничества

Власти Катара не уведомляли о прекращении своего посредничества в переговорах по Газе. Об этом сообщает Al Araby со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Катар не уведомлял ни одну из сторон, участвующих в переговорном процессе, о завершении своего посредничества.

9 ноября сообщалось, что власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну.

В столице Катара не раз проходили переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Так, 28 октября в Дохе для обсуждения этих вопросов встречались представители США, Израиля и Катара. После этого египетские и катарские посредники предлагали Израилю и ХАМАС заключить соглашение о временном прекращении огня «на определенное количество дней», а также провести частичный обмен пленными и увеличить гуманитарную помощь. В Израиле ответили, что не получали предложения о прекращении огня, а ХАМАС отверг эту инициативу, так как она не отвечает потребностям его народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении.

Ранее посол РФ в Катаре рассказал о работе над освобождением россиян из Газы.