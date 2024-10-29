Нетаньяху сообщил, что Израиль не получал предложения о прекращении огня

Израиль не получал предложения о двухдневном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение четырех заложников. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Нетаньяху сообщил об этом 28 октября во фракции «Ликуд».

Если бы такое предложение было сделано, премьер-министр принял бы его незамедлительно, подчеркнули в его канцелярии.

Новый раунд переговоров посредников Израиля и палестинской группировки ХАМАС стартовал в столице Катара Дохе 28 октября. Это первая встреча после более чем двухмесячного перерыва. В ней участвуют высокопоставленные представители США, Израиля и Катара.

Член политического бюро ХАМАС в Катаре Хусам Бадран заявлял, что достижение соглашения возможно, если израильский премьер-министр «возьмет на себя обязательства выполнить то, что ранее уже было согласовано».

27 октября Египет предложил двухдневное перемирие в Газе для освобождения четырех заложников.

Ранее в «Хезболле» назвали условие для начала мирных переговоров с Израилем.