Катар под давлением США потребовал от лидеров ХАМАС покинуть страну

Власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации подчеркивается, что Катар выдвинул подобное требование движению около 10 дней назад сразу после разговора с официальными лицами США. Офис ХАМАС располагается в Дохе с 2012 года, куда лидеры движения перебрались из Дамаска из-за войны в Сирии.

Издание подчеркивает, что после неоднократного отказа представителей ХАМАС освободить даже небольшое число заложников дальнейшее присутствие лидеров организации в Дохе не является целесообразным и приемлемым.

Источник FT подчеркнул, что офис движения переедет в Турцию. Издание напомнило, что Анкара предоставляла убежище политическим деятелям ХАМАС, а президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявлял о поддержке группировки с начала конфликта в секторе Газа.

8 ноября посол России в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что российские дипломаты активно работают со всеми вовлеченными сторонами с целью освобождения россиян, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.