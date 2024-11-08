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Посол России в Катаре рассказал о работе над освобождением россиян из сектора Газа

Посол Догадкин: дипломаты работают над освобождением россиян из сектора Газа

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Yasser Qudih/Reuters

Российские дипломаты активно работают со всеми вовлеченными сторонами с целью освобождения россиян, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил посол России в Катаре Дмитрий Догадкин в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям российской дипломатии, в том числе и посольства в Дохе, в ноябре 2023 года удалось добиться освобождения троих россиян.

Догадкин добавил, что в текущий момент в Газе удерживают российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донецка Максима Харкина.

По словам посла, посольство России в Катаре «стало одним из каналов общения» с политическим бюро палестинского движения ХАМАС, офис которого расположен в Дохе.

31 октября заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия проводит работу с палестинским движением ХАМАС и Израилем над освобождением заложников.

28 октября член политического бюро ХАМАС в Катаре Хусам Бадран заявил, что движение «открыто для сделки с Израилем» по сектору Газа на фоне начавшихся в Катаре переговоров, направленных на прекращение конфликта и освобождение заложников.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.

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