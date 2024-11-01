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ХАМАС отверг предложение посредников по перемирию

ХАМАС отверг предложение посредников о заключении перемирия с Израилем

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение о заключении с Израилем соглашения о временном прекращении огня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.

В ХАМАС заявили, что данное предложение «не отвечает потребностям нашего народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении».

Отмечается, что египетские и катарские посредники предлагали заключить соглашение о временном прекращении огня «на определенное количество дней», а также провести частичный обмен пленными и увеличить гуманитарную помощь.

Движение в свою очередь требует полного открытия контрольно-пропускных пунктов в обычном режиме, в частности, КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Несколько дней назад ХАМАС сообщало, что «открыто для сделки с Израилем» по сектору Газа на фоне начавшихся в Катаре переговоров, направленных на прекращение конфликта и освобождение заложников.

Ранее в ХАМАС назвали условие для освобождения заложников.

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