Делегации США и Израиля встретятся в Дохе для обсуждения конфликта в Газе

Делегации США и Израиля встретятся в столице Катара Дохе для обсуждения конфликта в секторе Газа, а также для проведения консультации о прекращении огня. Об этом сообщил глава правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

«Американские и израильские переговорщики встретятся в Дохе, где обсудят пути достижения прорыва в переговорах о прекращении огня [в секторе Газа]», — сказал он.

До этого Блинкен прилетал в Израиль для обсуждения с местным правительством ситуации в секторе Газа.

15 октября 12-й канал телевидения Израиля сообщил, что США предупредили Израиль о возможности введения эмбарго на поставки вооружения в случае, если еврейское государство не будет способствовать урегулированию гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Ранее шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Израиля.