Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Чернышенко встретился с президентом Кубы

Чернышенко обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы

close
Телеграм-канал «Правительство России»

Вицер-премьер России Дмитрий Чернышенко во время визита в Гавану обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что президент Кубы выразил благодарность России за помощь, оказанную после прошедшего урагана, и поблагодарил вице-премьера РФ и российскую делегацию за плодотворный визит.

«Дмитрий Чернышенко передал слова поддержки народу Кубы от президента России Владимира Путина», — говорится в тексте.

Также Чернышенко отметил, что Россия направит Кубе 80 тыс. тонн дизельного топлива и оборудование на общую сумму $62 млн.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль». При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства прошел ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Ранее Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами