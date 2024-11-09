Вице-премьер Чернышенко встретился с президентом Кубы

Вицер-премьер России Дмитрий Чернышенко во время визита в Гавану обсудил развитие стратегического партнерства с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что президент Кубы выразил благодарность России за помощь, оказанную после прошедшего урагана, и поблагодарил вице-премьера РФ и российскую делегацию за плодотворный визит.

«Дмитрий Чернышенко передал слова поддержки народу Кубы от президента России Владимира Путина», — говорится в тексте.

Также Чернышенко отметил, что Россия направит Кубе 80 тыс. тонн дизельного топлива и оборудование на общую сумму $62 млн.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль». При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства прошел ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Ранее Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро.