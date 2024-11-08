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Путин высказался о ситуации с мигрантами

Путин: мигранты не будут вызывать неприятия в России, если будут знать законы

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Мигранты не будут вызывать неприятия в России, если будут знать и соблюдать законы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Нам нужно создать такие условия, когда люди, приезжающие к нам на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции, знать наши законы. Не только знать все это, но и быть внутренне готовыми соблюдать это все», — сказал он.

Российский президент 7 ноября выступил на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Также Путин заявил, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.

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