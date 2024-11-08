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Путин прокомментировал слова Трампа о российско-украинском конфликте

Путин: слова Трампа о восстановлении отношений с Россией заслуживают внимания

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Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Путин высказался о заявлениях Трампа в рамках пленарной сессии «Валдая». Президент РФ напомнил о словах американского политика о «стремлении восстановить отношения» с Москвой, а также о том, что хотел бы поспособствовать завершению конфликта.

Глава государства подчеркнул, что заявления Трампа как минимум заслуживают внимания.

До этого Песков допустил, что Путин может сам позвонить Трампу.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.

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