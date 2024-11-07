Трамп еще больше увеличил отрыв от Харрис

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп еще сильнее увеличил отрыв от своей соперницы Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Об этом сообщает Fox News.

К настоящему времени расчетные данные телеканала свидетельствуют о том, что Трамп получает 295 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 277 голосов. У Харрис по-прежнему 226 голосов.

Сам Трамп уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

Харрис признала поражение на выборах и пообещала продолжать борьбу. По ее словам, американцы и лично она хранят верность не президенту или партии, а «конституции, совести и Господу».

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Ранее в США назвали дату инаугурации Трампа.