Путин высказался о связях Трампа с РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что часть политических сил в США до последнего использовала мнимые связи избранного президента США Дональда Трампа с РФ, несмотря на их отсутствие. Слова российского лидера приводит ТАСС — заявление было сделано им на Валдайском форуме.

«Нынешнего избранного президента, помните, как его обвиняли в связях с Россией. Потом уже провели слушания в конгрессе, комиссию создали по расследованию связи его с Россией — ничего нет», — прокомментировал эту ситуацию Путин.

По словам президента РФ, Москва не влияет на внутриполитические процессы в других странах и не хочет «создавать никому проблемы».

До этого Песков допустил, что Путин может сам позвонить Трампу.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным.