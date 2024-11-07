Путин назвал причину современных военных конфликтов

Истоком последних конфликтов — от Югославии до Украины — является геополитическая жадность Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин также напомнил, что Запад в свое время воспринял позицию СССР по прекращению идеологической конфронтации и холодной войны не как шанс переустроить мир на новых справедливых началах, а как капитуляцию России.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал НАТО анахронизмом.