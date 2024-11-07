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Путин назвал НАТО анахронизмом

Путин: НАТО — это последний в мире военный блок и откровенный анахронизм

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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

НАТО является последним оставшимся в мире военным блоком, а его существование — это анахронизм, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, НАТО представляет собой объединение, которое «спаяно» жесткой идеологией, догмами и обязаловкой. Он отметил, что альянс не прекращает экспансию в Восточной Европе и других регионах, а также постоянно нарушает свой же устав.

«Это просто откровенный анахронизм», — сказал Путин.

Он добавил, что НАТО необходимо в первую очередь Соединенным Штатам для сохранения лидерства. Следствием этого становится попытка разжигания различных конфликтов.

Путин также отметил, что Запад хотел разорвать связи между Россией и Европой, для чего был осуществлен государственный переворот на Украине и начаты боевые действия в Донбассе. В ответ на это РФ начала спецоперацию, так что, можно сказать, Запад добился желаемого, заключил Путин.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что мир нуждается в России.

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