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В Белом доме не стали говорить о готовности Путина к контактам с Трампом

Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

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Depositphotos

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что может говорить только о том, что администрация президента США будет делать в следующие 74 дня, а также об обязательствах Вашингтона по обеспечению Украины необходимым.

Также Жан-Пьер отметила, что команда Трампа пока не подписала необходимые для передачи власти документы с администрацией действующего президента Джо Байдена.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.

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Выборы в США - 2024
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