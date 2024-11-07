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Белый дом заявил, что команда Трампа не подписала бумаги для передачи власти

Белый дом: команда Трампа не подписала бумаги для передачи власти

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Evan Vucci/AP

Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не подписала необходимые для передачи власти документы с администрацией действующего президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

«Что касается меморандума о взаимопонимании, то они не вступили в соглашение», — сказала представитель Белого дома.

В то же время она отметила, что администрация президента США Джо Байдена разочарована результатами выборов главы государства и воспринимает их как «поражение».

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.

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Выборы в США - 2024
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