Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин.

Он при этом напомнил, что Трампа «затравили со всех сторон» во время первого срока президентства, и он «боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать». В связи с этим российский лидер не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Путин рассказал о жалобах европейских лидеров на США.