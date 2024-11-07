В Кремле заявили, что Путин не поздравлял Трампа с победой на выборах

Информация о том, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RTVI.

«Недостоверная», — сказал Песков, комментируя информацию.

О том, что Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и ряд других официальных лиц якобы поздравили Трампа с победой на выборах, сообщило издание «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на источники в парламенте и близкие к Кремлю. Отмечалось, что неформальное поздравление было якобы направлено по линии МИД России.

Один из собеседников издания заявил, что Кремль якобы хочет поддерживать отношения с Трампом в надежде добиться сокращения помощи Украине.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Зеленский рассказал о первом телефонном разговоре с Трампом после его победы.