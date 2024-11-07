Зеленский рассказал об «отличном разговоре» с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он поздравил Трампа с «исторической и убедительной победой». Президент Украины подчеркнул, что данный результат для американского политика стал возможным благодаря «впечатляющей» избирательной кампании.

Зеленский добавил, что договорился с Трампом поддерживать тесный диалог, а также развивать сотрудничество.

До этого высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины заявил, что власти страны после победы Трампа на выборах президента США обязаны отказаться от борьбы за утраченные территории.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.