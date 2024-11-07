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В СПЧ готовятся к встрече с Путиным в первой половине декабря

Фадеев: СПЧ готовится встретиться с Путиным в первой половине декабря

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Алексей Даничев/РИА Новости

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в первой половине декабря проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, Совет готовится к встрече с президентом, которая состоится, как обычно, в первой половине декабря.

Фадеев отметил, что на встрече будут рассматриваться вопросы, находящиеся в повестке дня.

30 октября Фадеев заявил, что сегодня в стране нет политических репрессий и назвал «санитарными мерами» ограничения, применяемые к тем, кто в противостоянии с Западом выступает на его стороне.

11 сентября председатель СПЧ заявил, что все молодые люди в России должны отслужить в армии, так как мир в настоящее время находится в состоянии продолжительной войны.

Ранее в СПЧ РФ отреагировали на арест Дурова.

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