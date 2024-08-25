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В СПЧ РФ отреагировали на арест Дурова

Член СПЧ Мельников: арест Дурова должен открыть глаза верящим в вывески Запада

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Global Look Press

Арест создателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции должен стать поворотным моментом для тех, кто еще полагается на привлекательные образы Запада. Такую точку зрения высказал член Совета по правам человека при президенте России Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

«Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем «одаренным», кто еще продолжал верить в красивые вывески Запада. [Президент Франции Эммануэль] Макрон - узурпатор, Франция - полицейское государство», – говорится в посте.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, кто стоит за задержанием Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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