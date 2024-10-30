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Глава СПЧ заявил об отсутствии политических репрессий в России

Глава СПЧ Фадеев заявил об отсутствии политических репрессий в России

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что сегодня в стране нет политических репрессий и назвал «санитарными мерами» ограничения, применяемые к тем, кто в противостоянии с Западом выступает на его стороне. Его слова передает «Интерфакс».

«Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20-30-е годы. Вот это репрессии», — сказал Фадеев.

Нынешнюю ситуацию он назвал «непростой» и «жесткой», поскольку Россия ведет войну с Западом. Поэтому, по его словам, ограничения для тех, кто выступает на «стороне врага» — это не репрессии, а «минимальные санитарные меры».

20 июня 2024 года в Концепцию государственной политики РФ по увековечению памяти пострадавших от политических репрессий были внесены изменения, касающиеся недопустимости реабилитации и оправдания лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, военные преступления, преступления против мира и человечности.

Ранее Путин призвал не допустить повторения политических репрессий.

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