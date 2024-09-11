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Глава СПЧ заявил, что все молодые люди должны «пройти через армию»

Глава СПЧ Фадеев призвал мужчин служить в армии «на кухне или писарем»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Все молодые люди в России должны отслужить в армии, так как мир в настоящее время находится в состоянии продолжительной войны, считает руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его цитирует ТАСС.

«Я считаю, что каждому молодому человеку, независимо от его здоровья — если не очень здоров, пусть на кухне служит, в штабе, писарем работает — все молодые люди должны пройти через армию», — высказался глава СПЧ на юридическом форуме в Белгороде.

При этом Фадеев подчеркнул, что не призывает устроить всеобщую мобилизацию и отправить молодежь на фронт.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обсуждений новой волны мобилизации в России не ведется. Он отметил, что желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации «все больше и больше». Песков также отметил, что в стране принимаются экономические меры, способствующие активизации этого процесса.

Ранее в Московском областном пункте отбора на военную службу рассказали о подготовке бойцов.

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