Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах в США

Вице-президент США Камала Харрис впервые после поражения на президентских выборах появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Об этом передает РИА Новости.

Харрис вышла к сторонникам около 16:25 по местному времени (0:25 по московскому времени 7 ноября). Она поздравила с победой на выборах главы государства своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти.

Накануне издание Associated Press сообщало, что Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

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Ранее в США назвали дату инаугурации Трампа.