Путин постановил провести мероприятия в честь 80-летия Жириновского в 2026 году

Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2026 году 80-летием со дня рождения ... В.В. Жириновского постановляю: провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского», — следует из документа.

Путин поручил также образовать оргкомитет, который возглавит председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Помимо Володина в оргкомитет войдут председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году.

Нынешний лидер ЛДПР Слуцкий ранее предложил премьеру Михаилу Мишустину учредить стипендию имени Владимира Жириновского.

До этого в Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются. По мнению депутата Евгения Федорова, прогнозы Жириновского успешны благодаря его опыту.

Ранее певица Татьяна Маркова рассказала об отношениях с Жириновским.