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В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются

Депутат Федоров: прогнозы Жириновского успешны благодаря его опыту

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Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил ТАСС, что успешность «предсказаний» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского объясняется его опытом и тем, что политик не боялся их прилюдно озвучивать.

Парламентарий отметил, заявления Жириновского нельзя называть «предсказаниями», как это многие делают. Он считает, что предсказывать события нетрудно, если человек владеет наукой и богатым опытом.

Федоров обратил внимание, что в свое время первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и сам он предупреждали еще 35 лет назад о грядущем конфликте с Украиной.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию. В России даже выпустили почтовую марку с изображением Жириновского. На ней изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством».

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского.

Ранее стало известно, чем занимается дочь Жириновского.

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