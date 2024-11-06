В МИД РФ заявили, что США ждет внутренняя напряженность на фоне избрания Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей в стране. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В российском ведомстве считают, что триумф Трампа свидетельствует о недовольстве американцев итогами президентства Джо Байдена, а также предвыборной программой Демократической партии, предложенной кандидатом в главы государства Камалой Харрис.

Трамп в своей предвыборной кампании сделал упор на по-настоящему волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу демократов. Тем не менее, это не отменяет глубокого гражданского раскола в Соединенных Штатах, где электорат разделен почти поровну — на демократов и республиканцев, а также на сторонников «прогрессивных» и традиционных ценностей».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не питает иллюзий в отношении нового президента США.