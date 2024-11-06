В МИД РФ заявили, что Москва не питает иллюзий в отношении нового президента США

Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, а также нового состава американского конгресса. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правящая в Соединенных Штатах политическая элита, независимо от принадлежности к республиканской или демократической партиям, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы».

Также в заявлении МИД РФ говорится, что эта линия не подвержена «колебаниям внутриполитического барометра» в США, идет ли речь об «Америке прежде всего» в трактовке Дональда Трампа и его сторонников либо о миропорядке, основанном на правилах демократов.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов президента в США.