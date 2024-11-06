Республиканцы ликуют: Трамп возвращается в Белый дом

Кандидат от Республиканской партии и бывший глава Белого дома (в 2017–2021 гг.) вновь победил на президентских выборах в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Многие избиратели вспоминают президентство Трампа как успешное (несмотря на пандемию и кризис). И наоборот, критикуют действующего главу государства Джо Байдена за миграционный кризис и рост инфляции. Кроме того, у Трампа множество преданных сторонников, готовых принять даже его неоднозначные высказывания. Например о том, что «мигранты отравляют кровь нации». Не помешали Трампу вернуться в президентское кресло и обвинения в том, что после поражения на выборах 2020 года он пытался устроить переворот. А покушение на экс-главу Белого дома в июле 2024-го еще больше упрочило позиции политика в рейтингах.

Во время избирательной кампании Трамп обещал увеличить расходы на армию, сократить налоги и пополнить бюджет за счет повышения ввозных пошлин на товары. Республиканец также не намерен подписывать законопроект о федеральном запрете абортов, считая, что штаты имеют право решать этот вопрос сами. Трамп хочет достроить стену на границе с Мексикой, которую начали возводить во время его первого срока, и провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории США. Он также выступает за «жесткую идеологическую проверку» для получателей виз и хочет лишать гражданства за совершение преступлений.

Во внешней политике Трамп критикует союзников по НАТО за то, что они «слишком мало» тратят на оборону. Политик неоднократно заявлял, что положит конец военным действиям на Украине еще до инаугурации, и ставил под сомнение необходимость военной поддержки Киева. У республиканца более жесткая, чем у демократов, позиция в отношении Китая и Ирана, которых он считает противниками США. Как в штабе Трампа празднуют его победу — в фотогалерее «Газеты.Ru».