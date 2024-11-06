CNN объявил о победе Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набрал 276 голосов выборщиков и обеспечил свою победу на выборах. Об этом сообщает CNN.

Для победы политику нужно было набрать по меньшей мере 270 голосов выборщиков.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

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Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов президента в США.