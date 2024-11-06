В Кремле прокомментировали итоги выборов президента в США

Выборы президента — это внутреннее дело Соединенных Штатов, тем не менее Россия внимательно отслеживает все потоки информации, которые идут из-за океана по этому поводу, анализирует сделанные заявления. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается поздравлений, мне неизвестно о планах президента [РФ Владимира Путина] поздравлять [Дональда] Трампа с выборами. Речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — сказал представитель Кремля.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили о неопределенном будущем Украины после победы Трампа.