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В Госдуме допустили изменение подхода к Украине после победы Трампа

Слуцкий: победа Трампа может привести к более конструктивному подходу к Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к более конструктивному подходу в конфликте на Украине со стороны Белого дома. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что Трамп в политике всегда был «большим бизнесменом». По словам главы комитета, когда США перестанут поддерживать правительство Украины, конфликт завершится в «считанные дни».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. Во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида Трамп заявил, что не планирует «развязывать войны».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Госдуме предположили, что отношения США с Россией могут улучшиться при Трампе.

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Выборы в США - 2024
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