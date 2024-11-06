В Госдуме считают, что отношения США с Россией могут улучшиться при Трампе

Отношения США и России могут стать немного теплее с победой Дональда Трампа на выборах президента. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Можно надеяться, что наши отношения с США станут немного теплее — но именно немного. Такая надежда всегда уместна в отношениях с любыми лидерами, и первое лицо Америки не исключение», — сказал депутат.

При этом «большая игра» продолжится вне зависимости от того, кто займет кресло президента США, считает Толмачев.

6 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.