Египет предложил объединить палестинские территории

Палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа необходимо рассматривать как части единого целого в рамках подготовки к созданию Государства Палестина, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо расширить возможности Палестинской национальной администрации (ПНА).

Он добавил, что Египет не приемлет и осуждает меры Израиля, которые препятствуют работе Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В октябре посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что власти Палестины в настоящее время работают над тем, чтобы получить признание независимости государства от наибольшего числа стран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.