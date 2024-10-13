Руководство Палестины работает над признанием независимости страны

Власти Палестины в настоящее время работают над тем, чтобы получить признание независимости государства от наибольшего числа стран. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль, передает РИА Новости.

«Наша основная политика заключается в увеличении числа стран, признающих палестинское государство», — подчеркнул он.

Нофаль рассказал, что уже «149 стран признают палестинское государство».

«Есть еще ряд европейских стран, готовых к этому признанию», — добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.