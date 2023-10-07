Сектор Газа снова ударил ракетами в направлении Израиля, сообщает ТАСС.

Более двух тысяч ракет было выпущено из сектора Газа.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков.

Ранее израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, после того как с территории анклава по израильским города были выпущены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия.

Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение ХАМАС показало кадры прорыва террористов на территорию Израиля.