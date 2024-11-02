Политолог: решение по украинскому вопросу ищут через переговоры в Эмиратах

Решение по украинскому кризису могут найти через ОАЭ, так как в этом случае обеспечивается доверие обеих сторон конфликта, считает политолог Юрий Светов. Скорее всего, именно на площадке Эмиратов проходят «закулисные» переговоры, которые приближают завершение конфликта, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Напомним, президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и председатель Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе встречи в Абу-Даби обсудили украинский конфликт.

По мнению Светова, в Эмиратах начали «зондировать почву» в поисках решения проблемы, а активное участие страны в обмене пленными только подтверждает доверие конфликтующих сторон. При этом сегодня Запад готов отказаться от тезиса, что победа России – это крушение, убежден эксперт.

«Там происходит переоценка этой ситуации. Там ищут, как отказаться от этого, зондируют почву. И мне кажется, что на площадке в Эмиратах эти переговоры и происходят. К чему-то готовятся», — заявил Светов.

Ясность в происходящее внесут итоги президентских выборов в США, заключил он.

До этого также сообщалось, что президент Эмиратов выразил желание и дальше развивать стратегическое партнерство между Абу-Даби и Москвой на всех возможных уровнях. Кроме того, Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах военнопленными с Украиной, которые регулярно происходят при успешной посреднической роли Абу-Даби.

Ранее Лукашенко призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров без предварительных условий.