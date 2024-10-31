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Лукашенко призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров без предварительных условий

Лукашенко предложил Украине и РФ начать переговоры без дополнительных условий

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Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России и Украине сесть за стол переговоров без предварительных условий. Об этом он высказался на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко считает, что обе стороны конфликта нуждаются в том, чтобы провести скорые переговоры без поиска первопричин.

«Я всегда говорил, что не бывает так, что только одна сторона виновата. Если конфликт с двух сторон, то обязательно виновата в чем-то и другая. Но сегодня вопрос не в причинах, потом разберемся с причинами. Надо начать решать вопрос за столом переговоров», — заявил он.

Главная причина сесть за стол переговоров — спасение жизней людей. По мнению Лукашенко, если государства согласятся на диалог, то возможна остановка боевых действий. Президент считает, что на Украине и в России остались люди, которые хотят остановить конфликт.

«Думаю, в России и Украине еще остались разумные люди; на Украине это прежде всего военные, которые хотят закончить эту бойню», — отметил он.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что еще в 2022 году ему звонили украинские генералы и просили связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы остановить бои и сдаться в плен.

Ранее Лукашенко заявил, что достижение мира на Украине упирается в руководство страны, находящееся в Киеве.

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