Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах пленными с Киевом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах военнопленными с Украиной, которые регулярно происходят при успешной посреднической роли Абу-Даби. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза России по итогам рабочей поездки Шойгу в ОАЭ, передает ТАСС.

«Секретарь Совета безопасности поблагодарил эмиратскую сторону за оказание помощи в вопросах обмена военнопленными, которые регулярно происходят при успешной посреднической роли ОАЭ», — отмечается в публикации.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

В сентябре заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы возвращать домой российских военнослужащих из украинского плена. По его мнению, любой обмен военнопленными — правильные действия, которые нужно проделывать как можно чаще.

Ранее российский боец рассказал о пытках в плену у ВСУ.