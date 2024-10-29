Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах пленными с Киевом

Шойгу поблагодарил руководство ОАЭ за помощь в обменах военнопленными с Украиной

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах военнопленными с Украиной, которые регулярно происходят при успешной посреднической роли Абу-Даби. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза России по итогам рабочей поездки Шойгу в ОАЭ, передает ТАСС.

«Секретарь Совета безопасности поблагодарил эмиратскую сторону за оказание помощи в вопросах обмена военнопленными, которые регулярно происходят при успешной посреднической роли ОАЭ», — отмечается в публикации.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

В сентябре заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы возвращать домой российских военнослужащих из украинского плена. По его мнению, любой обмен военнопленными — правильные действия, которые нужно проделывать как можно чаще.

Ранее российский боец рассказал о пытках в плену у ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами