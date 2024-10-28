Шойгу и президент ОАЭ обсудили конфликт на Украине

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и председатель Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу во время своей встречи в Абу-Даби обсудили украинский конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

«М. Аль Нахайян и С. Шойгу подробно обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что встреча представителей России и ОАЭ прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимодоверия.

21 октября лидер ОАЭ заявил, что его страна продолжит прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена пленными. Он также сообщил о готовности оказать дополнительную помощь в урегулировании кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и обеих сторон.

До этого МИД ОАЭ сообщил, что страна помогла РФ и Украине обменять 2184 пленных.

Ранее Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в обмене военнопленными.