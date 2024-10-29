Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент ОАЭ на встрече с Шойгу высказался о стратегическом партнерстве с РФ

WAM: президент ОАЭ заявил о желании развивать стратегическое партнерство с РФ

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провели переговоры. Об этом пишет агентство WAM.

В материале отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили текущую геополитическую обстановку в регионе и в мире. Также глава ближневосточного государства выразил желание и дальше развивать стратегическое партнерство между Абу-Даби и Москвой на всех возможных уровнях.

«Президент ОАЭ передал наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину», — добавили журналисты.

28 октября пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ сообщила, что Сергей Шойгу отправился в ОАЭ на переговоры с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В тот же день в крупнейшем городе в ОАЭ — Дубаесостоялось открытие Центра образования, курируемого российским министерством обороны. Одним из направлений его деятельности станет организация курсов по изучению русского языка.

На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные гости, включая министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Во время мероприятия он заявил, что открытие Центра свидетельствует об укреплении дружеских связей между Москвой и Абу-Даби.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами