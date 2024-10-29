Президент ОАЭ на встрече с Шойгу высказался о стратегическом партнерстве с РФ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провели переговоры. Об этом пишет агентство WAM.

В материале отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили текущую геополитическую обстановку в регионе и в мире. Также глава ближневосточного государства выразил желание и дальше развивать стратегическое партнерство между Абу-Даби и Москвой на всех возможных уровнях.

«Президент ОАЭ передал наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину», — добавили журналисты.

28 октября пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ сообщила, что Сергей Шойгу отправился в ОАЭ на переговоры с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В тот же день в крупнейшем городе в ОАЭ — Дубае — состоялось открытие Центра образования, курируемого российским министерством обороны. Одним из направлений его деятельности станет организация курсов по изучению русского языка.

На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные гости, включая министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Во время мероприятия он заявил, что открытие Центра свидетельствует об укреплении дружеских связей между Москвой и Абу-Даби.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом ОАЭ.