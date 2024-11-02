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Медведев оценил итоги парламентских выборов в Грузии

Медведев: народ Грузии хочет нормализовать отношения с Россией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Победа правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии показывает, что грузинский народ стремится к нормализации отношений с Россией. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, итог выборов в Грузии был закономерным, поскольку партия «Грузинская мечта» пользуется большой популярностью в стране, несмотря на сильное оппозиционное движение. Медведев отметил, что оппозиция считает правящую партию пророссийской, тогда как на самом деле она абсолютно прогрузинская. Экс-президент РФ подчеркнул, что «Грузинская мечта» не связана с Россией.

Медведев напомнил, что Тбилиси не хочет восстанавливать дипломатические связи с Москвой.

«Это дело будущего: захотят когда-нибудь восстановить — восстановим, хотя и без дипотношений можно сотрудничать», — сказал зампред Совбеза.

Также в интервью Медведев заявил, что победа «Грузинской мечты» является признаком того, что народ Грузии не желает повторения событий 2008 года.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией». У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее Медведев увидел в заявлениях президента Грузии призыв к госперевороту.

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