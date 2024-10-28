Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования

Грузинская оппозиция отказалась признавать парламентские выборы и потребовала назначить новое голосование под наблюдением «международной избирательной администрации». Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Вашадзе на митинге у здания парламента в Тбилиси, передает «Интерфакс».

Оппозиция считает эти выборы нелегитимными, отказалась войти в парламент, а также от депутатских мандатов.

«У нас очень конкретное требование — назначить новые парламентские выборы, которые проведет международная избирательная администрация», — цитирует агентство Вашадзе.

Политик добавил, что они не планирует вступать с грузинскими властями ни в какие переговоры.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Находящаяся у власти 12 лет правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту. Вечером 28 октября у здания парламента в Тбилиси начался митинг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией».

Ранее в Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ.